“Un chico de 14 conoce perfectamente lo que hace”, dijo Mariano Cúneo Libarona en declaraciones radiales al defender la baja en la edad de imputabilidad que impulsa Casa Rosada mediante un proyecto que se tratará en Diputados el próximo jueves.

“El mensaje de los menores es ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y de la policía es ‘detenemos a la gente y en un minuto salen’. Tenés el empleo de los mayores sobre los menores, que está también contemplado en el Código Penal con pena grave, donde los usan. Como escalan, son los que suben a las casas o sustraen automóviles. Tenés bandas de chiquilines gobernados y cada vez más”, se quejó.

Y añadió que “el fundamento de la inimputabilidad” que sostienen quienes se oponen al proyecto es “el chico no comprende la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones en consecuencia es inimputable”; sin embargo consideró que “hoy, ese chico de 16 años, o el menor, el de 15 y 14, conoce perfectamente lo que hace, qué es está bien, qué está mal, actúa con dolo”.

