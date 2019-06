- ¿Cómo ves la situación social de la Provincia de Buenos Aires luego de casi 4 años de la gestión de Vidal?

La verdad que la situación está muy complicada. Creo que no hay una crisis, sino una catástrofe social. Lo que está pasando hoy es que está quebrada toda la estructura social. Las dos cuestiones centrales hoy son el tema del aumento de los alimentos y el problema del endeudamiento de las familias. Todo el mundo debe plata porque no le alcanza y termina tomando créditos al 180% anual en la financiera de la esquina.

- ¿Qué opinas de la gestión en educación de Vidal y en que consiste la tranformación de la escuela secundaria que proponés?

Vidal ha tenido un gran conflicto con los docentes y los directores. Todo el año pasado la paritaria abierta, eso es un absurdo. Lo único que no puede hacer un gobierno es ir contra los docentes, contra la escuela. Hace falta un gran cambio en la escuela secundaria, salir del esquema de catorce materias, ir al sistema dual para que en los últimos años tengan vínculo con el trabajo, incorporar tecnología. Hay que hacer un gran cambio y llevarla al Siglo XXI pero con los docentes y los directores.

- ¿Cómo evalúas la gestión de la Gobernadora sobre el narcotráfico?

El tema del narcotráfico hay que distinguirlo en dos planos dentro del gobierno. Avanzó en el control de las fronteras y en el tema de lavado de activos pero objetivamente se vende más droga en los barrios. En un barrio al que vende droga le va mejor. Tiene billetes y termina dando créditos. La forma de movilidad social es esa hoy. Es un proceso que viene creciendo en Argentina y en el conurbano es donde más se nota.

- ¿Cuál es la pobreza de la provincia de Buenos Aires?

La última medición de la pobreza fue a fin del año pasado. Dio 32% a nivel nacional y 35% en el conurbano bonaerense y en algunos lugares más. Las próximas mediciones de la pobreza van a dar un aumento porque siguen subiendo los alimentos. En algunos lugares del conurbano hay 40% de pobreza. El 62% de los chicos son pobres y el 30% tiene problemas de alimentación.

- ¿Cómo explicarías la alta imagen positiva que conserva Vidal con todos los problemas de gestión que señalás?

Vidal tiene un nivel de sensibilidad mayor que Macri pero en términos prácticos, la salud y la educación han empeorado. Cualquiera que vaya a un hospital, se va a encontrar con médicos corriendo porque no hay insumos. Los centros de atención primaria están desfinanciados. Cualquiera que vaya a una escuela va a ver como se está cayendo la infraestructura. En materia de salud y educación ha habido un deterioro. En el conurbano bonaerense hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Se deprimen o crece la violencia. Nos miramos mal en la calle y de repente estamos a los golpes o tiros.

- ¿Cómo ves la fórmula Kicillof Magario en términos electorales?

En la Provincia de Buenos Aires tenemos una fórmula muy competitiva. Kicillof, es una persona que estudia, que arma equipos. Verónica Magario es la Intendenta del municipio más complejo del país. Tenemos una fórmula que va a recuperar la provincia de Buenos Aires ahora en Octubre.

- ¿Qué deberían hacer a partir del 10 de diciembre para revertir la situación actual?

Hay que tomar medidas urgentes que parar la caída y después reconstruir. Hay cuatro cuestiones que son centrales para parar la caída. Una es regular la canasta básica de alimentos. Si los alimentos siguen subiendo la caída social no va a tener piso. Hay que armar un sistema de créditos no bancarios a tasas del 2% o 3% anual como tienen todos los países de América Latina. Tasas muy bajas para desendeudar a las familias. El Estado las está re endeudando con créditos en el ANSES al 50% de interés anual. Hay que cuidar la industria textil que tiene un 24% de desocupación y hay que hacer mucha obra pública con mano de obra intensiva en un país que tiene un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan y faltan tres millones de viviendas. Esas cuatro cosas hacen a la gobernabilidad. Alimentos, desendeudamiento de las familias, cuidar la industria textil y obra pública intensiva.

Hay que parar la caída en dos tiempos. Primero con las cuatro medidas que mencione y después reconstruir. Hay que transformar la escuela secundaria. Descentralizar recursos de los gobiernos municipales, cuidar las economías regionales, reconstruir el tejido social pero primero hay que parar de caer.

- ¿Qué pensás que le aportaría Massa en cuanto a la gobernabilidad de la Provincia?

Me parece que Massa le agrega valor a la unidad de la oposición. Es una persona que se preparó, que armó equipos, es valioso. Hemos logrado una unidad muy amplia.

- ¿Vas a continuar como Diputado Nacional o estás abierto a formar parte en algún futuro Ministerio o cargo ejecutivo?

Alberto Fernández tiene palabras muy elogiosas para mi persona. Estoy para sumar y para acompañar. Creo que hay que parar la caída y luego reconstruir y voy a colaborar desde el lugar que me corresponda.