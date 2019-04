El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, dialogó con LaNoticia1.com en medio los cortocircuitos dentro de Cambiemos con el radicalismo, donde algunos sectores de la UCR no descartaron romper con el PRO para apoyar a otros candidatos como Martín Losteau o Roberto Lavagna en las próximas elecciones. En ese sentido, el titular de la UCR provincial fue tajante ante la consulta de este portal.

"El radicalismo actúa siempre en consenso, eso no quita que haya opiniones individuales que siempre son respetables. Nosotros venimos con convenciones hechas que fijan esta postura y encuentros semanales con dirigentes y militantes, sección por sección", dijo. Y agregó: "Todo eso es consolidar una opinión y no una posición individual, sino el radicalismo no tendría, como ya tiene, más de 127 años".

Consultado por LaNoticia1.com, Salvador sostuvo: "Dar una opinión acerca de qué diría Raúl Alfonsín en esta época, yo lo tomo como una desconsideración para una persona que fue tan cercana con él". "Lo que si puedo decir es que en el radicalismo estamos convencidos de que estamos muy bien interpretados en la búsqueda de este camino de consensos en el marco de Cambiemos", afirmó.

"Apuntamos a lograr esos valores que hoy por hoy, están demorados. No se aprovechó el hecho de tener democracia para siempre para mejorar la calidad institucional de la Argentina. Yo creo que Cambiemos es el camino para hacerlo, pese a los obstáculos y el camino difícil. Pero estamos convencidos que por este camino vamos a lograr lo que no logramos en los últimos 12 años", disparó.

En cuanto a la situación económica del país, Salvador reconoció que "estamos atravesando un camino difícil": "El primer paso que lamentablemente no pudimos hacer es bajar la inflación. Este año la inflación va a ser más baja a la del año pasado y vamos a seguir trabajando para llegar a la inflación de un dígito. Así como pudimos superar los holdauts, el cepo cambiario, también buscamos resolver este problema".

Por último, el presidente del Senado bonaerense sostuvo: "Recibimos un país con una economía debilitada. Empezamos con una etapa que fue el gradualismo e íbamos con un crecimiento sostenido pero las variables del exterior que no menajamos nos volvieron a poner como una hoja al viento". "Hoy estamos tratando de dejar de tener déficit fiscal y empezar a hacer cimientos para que la economía pueda crecer", concluyó.