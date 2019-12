La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner debutó como presidenta del Senado en el marco del periodo de sesiones extraordinarias. Como ocurría antes de llegar al Ejecutivo, siempre le tocó estar sentada en una banca pero ahora debe ordenar y moderar los debates.

En la primera sesión de este periodo, Kirchner corrigió a su jefe de bloque, el formoseño José Mayans, quien se refirió a ella como presidente. A ello, la vicepresidenta lo corrigió y este fue el diálogo:

- Mayans: "Presidente, solicito que se vote el proyecto"

- Cristina: "Presidenta, Mayans. -Ta -Ta"

- Mayans: "No tiene sexo la palabra presidente"

- Cristina: "No, no. Eso lo dicen los machistas"

Luego el senador mendocino Julio Cobos, compañero de fórmula de 2007 de la actual vicepresidenta, pidió un homenaje a Leandro Despouy, extitular de la Auditoría General de la Nación (AGN), fallecido esta semana. "No me parece,...", había sido la primera reacción de Kirchner pero accedió y varios legisladores se sumaron al homenaje.

Despouy lideró investigaciones sobre el uso de los fondos para programas financiados por el gobierno kirchnerista como "Fútbol para Todos" y llevó a cabo denuncias por irregularidades en el manejo de los subsidios destinados para la empresa Trenes de Buenos Aires. Los informes del organismo que presidía habían alertado sobre el estado del material ferroviario en varias oportunidades antes de la Tragedia de Once en 2012.

Luego, al no reconocer a la senadora de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, pidió disculpas. Y dijo: "Estoy acostumbrándome a todas las caras, sorry".