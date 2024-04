La marcha federal universitaria se sintió también en Bahía Blanca. El decano de la UTN, Alejandro Staffa, expresó sus sensaciones tras la movilización local aunque anticipó un pronóstico negativo en la relación con el gobierno de Javier Milei.

"Vemos que no es prioridad, que no hay una política de desarrollo en educación, ciencia y tecnología. Solo hay una mirada de recortar lo que ellos consideran un gasto. El pronóstico es bastante negativo, pero entendemos que esto no puede seguir así, deberán ampliar la mirada y no solo observar la parte financiera. La marcha buscó hacer notar que esa mirada financiera está trayendo a la destrucción del sistema. Lo que hoy no se invierta se va a notar en el corto, mediano y largo plazo", expresó Staffa a la radio LU2.

Sobre la marcha dijo que "fue un claro mensaje al gobierno, ha sido masivo en todo el país; en Buenos Aires sorprende la multitud. Entiendo que esto tendrá una lectura positiva y se continúe financiando la educación, la ciencia y la tecnología".

En relación al incremento del presupuesto de parte del gobierno nacional hacia las universidades señaló que "se depositó un 70 % de lo que se denomina cuota caja mensual, de marzo. Pero el presupuesto es mucho más. El incremento que se efectuó es mínimo, es totalmente engañoso el anuncio, es un 70 % sobre el 10 % del presupuesto", advirtió.

"Lo vamos a utilizar para el pago de servicios. En enero pagamos un millón, en febrero 2 y en marzo 3,5 millones de pesos de electricidad nada más", añadió.

En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la discusión presupuestaria “está terminada”.