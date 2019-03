"La finalidad del Convenio es dar mayor poder a los protagonistas de la tortura y violación de derechos a niñas, como en los recientes casos de Jujuy y Tucumán, con el objetivo de reforzar la práctica de obligar a niñas y mujeres a continuar con embarazos no deseados y/o productos de violación, violando el derecho al aborto no punible consagrado hace casi un siglo en el Código Penaly ratificado por el Fallo FAL. Este convenio es patrocinado por ACIERA, que congrega a 15 mil iglesias evangélicas y que cuenta entre sus filas con lo más reaccionario del amplio espectro de congregaciones que integran ese culto cristiano", dijo la legisladora Romina Del Plá.

Y agregó: "Con esta medida dejan a mujeres con embarazos vulnerables (víctimas de violencia, abusos sexuales, violaciones) en manos de organizaciones oscurantistas que consideran al cuerpo gestante no como una persona con derechos, sino como un envase, y que no se rigen por la ley o la ciencia sino por creencias religiosas, que son incompatibles con la garantía de los derechos de las mujeres y las disidencias".

En el proyecto, Del Plá también reclama el cese de "toda tercerización de programas del Estado Nacional o los Estados provinciales en organismos o instituciones que se asientan en principios oscurantistas y carecen de toda evidencia científica".