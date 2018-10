Empresas relacionadas

Un repudiable episodio tuvo lugar esta semana en una sucursal de una conocida cadena de heladerías de la Provincia. A Violeta, de tan solo 6 años y que padece un retraso del neurodesarrollo debido a una malformación congénita, no le permitieron ingresar al local por estar en compañía de Pepa, su perra de asistencia. Como consecuencia de la decisión de la empresa, la nena que es oriunda de La Plata pero que actualmente se encuentra en Escobar realizando el programa Hospital de Día de la Fundación Fleni, quedó afuera del negocio y la triste postal desató indignación en las redes.

El hecho ocurrió el martes 16 de octubre por la tarde en Munchi's de Escobar. Todo comenzó cuando Violeta, su mamá, la perra de asistencia y la zooterapeuta llegaron al estacionamiento de la heladería y al bajarse del auto, un empleado de seguridad les indicó que no se podía ingresar al local con mascotas. Como les sucede frecuentemente, la madre de la pequeña explicó que no se trataba de una mascota sino de su perro de asistencia, el cual legalmente puede ingresar a los lugares de acceso público ya que es vital para acompañar, conducir y auxiliar a su hija discapacitada.

"Le expliqué que existe una Ley, la 26.858 desde el año 2013, que permite el libre acceso y permanencia de estos perros, y que teníamos a disposición la documentación necesaria tanto de la niña como de su perra, que portaba su uniforme, su identificación y la correa", relató a LaNoticia1.com Verónica Ribelotta, la mamá de Violeta. La mujer recordó que el empleado de seguridad debió consultar con su encargada y luego de unos minutos de espera volvió diciendo que "a manera de excepción" las dejarían "permanecer en el parque pero sin entrar al salón".

"Tratamos de explicarle que ellos no estaban haciendo una excepción, sino que no estaban cumpliendo con una ley, pedimos hablar con la encargada pero estaba ocupada, por lo que le dijimos que lamentábamos que no respeten una ley y que estaban discriminando a la niña. Luego de eso nos dirigimos a comprar el helado para Violeta". Fue así como la zooterapeuta, Violeta y su perra se quedaron en el sector de acceso mientras Verónica fue hasta la caja, que está en el sector del salón, compró el helado y tal como les indicaron, debieron quedarse en el parque sin entrar al negocio.

"Sacamos la foto y nos retiramos sin hacer ningún escándalo. Solo queríamos tomar un helado sin pasar más malos momentos. Nunca permitiríamos que la niña se sienta mal porque no puede ingresar a un lugar, por lo que nos quedamos en el parque y nos retiramos enseguida", explicó Verónica, quien pidió que quede claro que "no se puede limitar el ingreso de su perra de asistencia a un sector y que el animal puede acompañar a la niña a donde vaya". Además, sobre el hecho, señaló que "todo debe poder corroborarse con las cámaras que la empresa tiene en el predio".

Luego del mal trago, la familia decidió continuar el paseo y se fue de la heladería hasta llegar al supermercado Jumbo donde probaron mejor suerte. "Pensábamos que tendríamos un problema similar, pero la persona de seguridad de la entrada nos sorprendió cuando nos dió la bienvenida indicando que solo debía avisar a su supervisor", señaló Verónica. "En menos de un minuto indicó por el handy que no había ningún inconveniente y que éramos bienvenidas. Sin salir de la sorpresa y la alegría ingresamos, sacamos fotos y también lo publicamos agradeciendo a la empresa", agregó.

De acuerdo al relato de la mujer, muchas personas que estaban en el supermercado se acercaron a saludarlas y se alegraron de que la empresa cumpliera con la ley. "Esperaba el contacto de la gente de Munchi's, el cual realizaron vía Facebook pero nunca me llamaron al teléfono que les proporcioné. Solo queremos que se respete la Ley y que nadie más deba pasar momentos como estos. Estas cosas nos suceden todo el tiempo, por lo que creemos que única forma que se conozca la ley y la existencia de los perros de asistencia es publicando y contándolo", subrayó Ribelotta.

Verónica contó que Violeta y su perra Pepa tienen una conexión "maravillosa": "Desde hace tres años la perra la sostiene, la emociona y la motiva para avanzar cada día más". En ese sentido, comentó que Pepa ingresó al Jardín de Infantes donde concurre, y la acompaña a todas sus terapias y actividades diarias. "Luchamos para que tanto Pepa como todos los perros de asistencia puedan ingresar a todos los establecimientos educativos, transportes terrestres y aéreos. Luchamos para que Violeta pueda estar junto a su motor, siempre", remarcó a LaNoticia1.com.

Cabe recordar que la Ley N° 26.858 -promulgada el 10 de junio de 2013 en el Congreso de la Nación- prevé en su artículo 1° garantizar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia. "Los perros de asistencia son una ayuda técnica que se entrenan para mejorar la calidad de vida y facilitar la autonomía de las personas con discapacidad", concluyó Verónica, quien adelantó que seguriá luchando para "que se respete la Ley y nadie más deba pasar malos momentos".