Por Christian Thomsen Hall

La situación es preocupante. Según denunciaron desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), en las últimas semanas se registraron numerosos intentos de secuestros de alumnas en las salidas de las sedes del CBC de la UBA, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. La presidencia de la FUBA se declaró en alerta y ha relevado varios casos.

Los casos más contundentes se registraron particularmente en las sedes de Ramos Mejía (Parque Centenario), Ciudad Universitaria, Drago y San Isidro. Desde la FUBA también denuncian que la situación es extremadamente grave y tienen que tomarse medidas para proteger a todas las estudiantes que hoy en día cursan en el Ciclo Básico Común.

"No es la primera vez que hay intentos de secuestros dentro de la UBA, pero la situación que se está viviendo en el CBC es algo nunca antes visto. La cantidad de secuestros que hubo durante las últimas semanas en las sedes tiene que frenar ya, por eso estamos difundiendo esto en los medios", explicó a LaNoticia1.com Eva Dimopulos, presidenta de la FUBA.

"Todas las denuncias salieron a la luz en los últimos días y en función de eso comenzamos a recopilar información y notamos que esto estaba pasando en distintas sedes del CBC", indicó Dimopulos, quien detalló: "En todas las denuncias hay un patrón común, con una camioneta y hombres que se bajan. Los casos pasaron en cuatro sedes distintas pero fueron muy similares".

"El Gobierno de la Ciudad tiene que tomar medidas al respecto, pero no puede ser una salida que sea solamente poner más policías cuando sabemos que muchas veces son cómplices de estos hechos. Además, vamos a pedirle de inmediato una reunión al Rector de la UBA Barbieri porque no ha tomado ningún tipo de acción sobre estos hechos", agregó.

Por último, la presidenta de la UBA subrayó: "Nosotras podemos defender a las estudiantes y representar su voz pero no podemos resolver el problema, por eso necesitamos que las autoridades hagan algo". Y agregó: "Es importante no entrar en pánico. No podemos caminar por la calle con miedo, pero sí tenemos que tener herramientas para cuidarnos".

Los cuatro casos que denuncia la FUBA: