El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tomará entre este miércoles 3 y el jueves 4 de julio muestras de sangre a familiares de desaparecidos en el partido de La Matanza, en el marco de la campaña de identificación de las víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.

El @EAAFoficial tomará muestras de #ADN a familiares de #desaparecidos entre 1974 y 1983 el miércoles 3 y jueves 4 de julio en la Plaza de San Justo de #LaMatanza entre 9 y 16 horas. pic.twitter.com/oVXKhMhAhQ — EAAF (@eaafoficial) 24 de junio de 2019

"El objetivo es que se acerquen familiares de personas desaparecidas que viven, trabajan, estudian o circulan por La Matanza. Sabemos que hay muchos desaparecidos de La Matanza de los que todavía no se disponen muestras de ADN de familiares para comparar", explicó Virginia Urquizu, coordinadora de la unidad de casos del EAAF, a través de en un comunicado de prensa.

La muestra se obtiene en el momento con una gota de sangre, en forma gratuita, confidencial y "solo puede utilizarse con fines identicatorios", según informaron desde el EAAF, que tiene en resguardo cientos de cuerpos sin identificar y busca ampliar la cantidad de muestras de ADN para lograr nuevos casos positivos.

Quienes aporten su muestra podrán saber con certeza si alguno de los cientos de cuerpos ya recuperados que están a resguardo en el EAAF es de un familiar suyo. Y también, tienen la seguridad de que si se recuperan nuevos cuerpos en el futuro serán a comparados con su ADN.

"Todavía hay muchos familiares que no dieron su muestra y a ellos los estamos convocando”, indicó Urquizu. Explicó asimismo que a los familiares que se acerquen "les haremos una breve entrevista, para conocer el caso. Luego, con un pinchazo en el dedo, tomamos la muestra de sangre. No es necesario que vengan en ayunas y no hay problema si están tomando alguna medicación".

Las muestras se procesarán para obtener el ADN de los familiares, que se comparará en el

laboratorio de genética forense del EAAF, ubicado en Córdoba, con las muestras de los cuerpos ya recuperados. En caso de producirse una identificación, se notificará a la familia para avanzar con la restitución de los restos.