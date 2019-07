Después de casi una década en que los terrenos fueron expropiados, se inició la construcción y prácticamente se finalizó la obra civil, el Hospital del Bicentenario finalmente abrirá sus puertas. Será, en base a las estimaciones oficiales, en 45 días, cuando el Municipio tome posesión del predio y traslade la estructura del centro sanitario de Brandsen al nuevo destino.

"Después de tanto tiempo de pelear, de luchar, de insistir varias veces en abrir el hospital, y pedíamos que si no había presupuesto nos lo entreguen a nosotros", señaló Descalzo en declaraciones al medio local Primer Plano. El cálculo del intendente es que en 45 días estará abierta la guardia y los consultorios de atención externa, además de 30 camas de internación, con terapia intensiva.

El convenio entre el Municipio y el PAMI (propietario del nosocomio) se firmó el viernes pasado, y con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se rubricó ayer, con la presencia en la sede de la intendencia de Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal, quien dijo: "Estamos en dos espacios políticos diferentes, pero nos une la necesidad de la gente".

Además de la apertura del hospital, Descalzo también anticipó la llegada del SAME al distrito. Era un pedido de la gobernadora y la resistencia del mandatario no quería que sea un "premio consuelo" por la no apertura del nosocomio. pero ahora todo cambió. "Tenemos un buen sistema ambulatorio pero vamos a sumar las ambulancias que manda la provincia", anticipó Descalzo.

Cabe recordar que días atrás, la Gobernadora había denunciado que todavía "hay 14 municipios pendientes de respuesta" para la llegada del SAME. "La Provincia pone las ambulancias, el equipamiento y el personal. Ábranos la puerta. Que la campaña electoral no dejen a un vecino esperando con una urgencia", había dicho Vidal durante un acto en San Martín.