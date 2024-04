En el Parque Industrial de Lincoln se incautaron autopartes con pedido de secuestro, en un lugar que desde hace un tiempo estaría cerrado y sin moradores.

Intervino personal de GTO de la comisaría de Lincoln, con colaboración de (COL) Centro de Operaciones Lincoln de la Municipalidad.

Desde la Subsecretaría de Prevención Ciudadana del Ejecutivo municipal, se afirmó que “este es un hallazgo que se da en un predio que, si bien se ubica en el Parque Industrial, pertenece a un particular que actualmente no reside en el país y que no estaría haciendo uso del predio de acuerdo a la habilitación que tramitó en su momento ante el municipio.

Por eso, “todo indica que la procedencia de todas estas autopartes provendría de alguien que violentó la propiedad y estaría ocupando de forma deliberada las instalaciones con fines delictivos”.

Fuente: Policía

El listado de lo hallado:

Pick Up Ford F-100 con pedido de secuestro activo delito " Hurto Automotor", requerimiento UFI 24 Malvinas Argentinas

Autoparte completo de Peugeot 3008, con pedido secuestro activo delito Hurto Automotor, a requerimiento UFIYJ 10 San Martin

Autoparte completo de utilitario Renault Kangoo, con pedido de secuestro activo por robo agravado, a requerimiento UFIYJ 24 Malvinas Argentinas

Autopartes completo de Volkswagen Amarok, con pedido de Secuestro activo, delito Robo automotor, a requerimiento UFIYJ 7 Moreno

Autopartes completo y motor Volkswagen Gol Trend, con pedido de secuestro activo, delito Robo Automotor a requerimiento UFIYJ nro. 24 Malvinas Argentinas

Autopartes Toyota Hilux, con Pedido secuestro activo, delito Hurto automotor a requerimiento UFIYJ 3 Avellaneda - Lanús

En las actuaciones que dieran lugar a la pesquisa toma intervención la UFIYJ n°6 del Departamento Judicial Junín.