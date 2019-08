Cristina Fernández de Kirchner disparó con munición gruesa contra el macrismo este miércoles en Rosario, ante una multitud que acompañó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos de cara a las PASO del próximo domingo.

La mandataria provincial María Eugenia Vidal no se salvó de los cuestionamientos.

"Un puñado de dirigentes piensa que los trabajadores no deben tener derechos y que el salario es el problema. Ellos, o ellas, piensan que los chicos pobres no tiene que llegar a la universidad pública", dijo la ex Presidenta.

La frase de Cristina Fernández fue referida a una declaración de Vidal, cuando se preguntó si era justo "llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".