La falsa noticia se dio a conocer en las últimas horas, luego de que el submarino fuera encontrado por Ocean Infinity, la empresa encargada de la búsqueda. Según afirmaron algunos medios nacionales como TN y Radio Mitre, Comando,el perro que espera en el muelle de Mar del Plata el regreso del ARA San Juan, "perdió la vida hace dos semanas por una enfermedad terminal". En la publicación, esos medios citaron a "una fuente cercana a la Base Naval".

La historia de Comando se popularizó luego de que un video publicado en las redes sociales. Eliana Krawczyk, la única mujer a bordo de la nave, era la encargada de cuidar a este animal que se crió entre capitanes, barcos y submarinos. Lo más ecomionante fue saber que desde el día que zarpó de Mar del Plata, el perro espera firme en la Base Naval el regreso del submarino ARA San Juan, que fue reportado como desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017.

Para justificar la publicación de la nota, algunos medios nacionales aseguraron que "la triste noticia la dieron allegados a Krawczyk, mediante redes sociales". En ese sentido, citaron una publicación de Facebook de un tal Julián Trejo, quien en su muro había escrito: "Comando nos enseñaste que el amor es más fuerte que cualquier cosa. Tu espera fue lenta, angustiosa, pero un día llegó. Hoy en el cielo ambos descansan en paz y vuelven a estar juntos. Vaya a descansar en paz".

A pesar de que la novedad se viralizó rápidamente en las redes, LaNoticia1.com pudo saber que la información que conmocionó a todos este domingo finalmnete era falsa. Así lo confirmó la propia hermana de la teniente de Navio y Jefe de Armas del ARA San Juan, Eliana Krawczyk. "No puedo creer al punto que llegan de matar a un perrito", lamentó Silvina Krawczyk al referirse a la supuesta noticia divulgada sin ningún tipo de chequeo por los principales medios de comunicación del país.

"Yo no nose quien invento el mito de Comando. Creí porque necesitaba estar cerca de uno de los perros a los que mi hermana amaba", manifestó la hermana de una de las tripulantes del ARA San Juan, el submarino que fue hallado este viernes tras un año de búsqueda. "Me insultaron, mezclaron todo. Sentimentalismo barato están haciendo. Me era mas fácil dejar que lo maten así se termiaba esta historia", agregó la familiar de la submarinista fallecida.

En ese sentido, Silvina recordó el día en que conoció al perro que este domingo estuvo en la tapa de los principales medios de la Argentina. "Yo siempre me iba a la escollera a hablar con mi hermanita y Comando apareció y se quedó conmigo toda la tarde". Además, la hermana de la única mujer del ARA San Juan comentó la historia de la imagen que se viralizó en las redes: "Un amigo que me dejaba sola en esos momentos, cuando fue a ver como estaba, sacó las fotos".

La historia de Comando se popularizó tras la aparición de un video donde se observa que cuando el navío zarpaba, el perro se zambullía en el mar para acompañarlo hasta donde su fuerza se lo permitiera. Los marineros lo vieron muchas veces tirarse desde el espigón y seguir la estela que dejaba el ARA San Juan. Desde ese día, Comando no se fue del muelle de Mar del Plata. Allí se quedó más de un año, esperando el retorno de su dueña, que nunca sucedió.