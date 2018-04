Un hombre fue detenido por amenazar al presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios a través de la red social Twitter. El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich en la localidad bonaerense de José C. Paz. La Policía Federal Argentina incautó además armas de fuego, réplicas y equipos electrónicos que permitirán profundizar la investigación.

"No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estos mensajes y por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

Las amenazas fueron realizadas por un usuario que utilizaba el nombre de fantasía "vengador fantasma". Además de mensajes contra el presidente Macri, algunos de ellos proferidos en idioma vietnamita, se detectaron otros contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenio Vidal, la ministra Patricia Bullrich y la diputada Elisa Carrió. Los tuits eran mayoritariamente acompañados con imágenes de armas de fuego.

Durante el operativo se incautó una pistola Bersa calibre 22 con numeración suprimida, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y dos réplicas de armas de fuego. También se secuestraron también 16 celulares, una Tablet, una notebook, 15 baterías de teléfonos móviles, y 12 chips de distintas compañías.