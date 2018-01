La investigación que se inició contra Fernández - gobernó Lincoln entre diciembre de 2003 y mismo mes de 2015 por el Frente para la Victoria - es por presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

La causa quedó a cargo del fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Junín. En diálogo con TN, detalló que "se le imputaron 39 delitos" y la totalidad de los delitos fueron cometidos "en un año".

También fueron detenidos los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería), según informó Democracia.

En noviembre de 2016, a casi un año de asumir, su sucesor Savador Serenal lo había denunciado ante Ochoaizpuro. En ese entonces, explicó que no se había dado a conocer la denuncia antes, a pesar de estar radicada hace más de dos meses en ese entonces, para "no entorpecer la marcha de la investigación judicial".

Más de un año después, en diciembre último, como preludio de lo que iba a ocurrir, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes del exintendente pero en el marco de otra causa por usurpación de terrenos.

Por otra parte, en el marco de la campaña electoral, Fernández se mostró junto a la senadora nacional, Cristina Kirchner, en una recorrida por un tambo del distrito que gobernó 12 años y luego la oficina del ahora exfuncionario detenido donde se reunió con militantes.