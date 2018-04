Según fuentes policiales, en medio del operativo el joven detenido admitió su participación. Además, aseguraron que, a raíz del análisis de las imágenes que quedaron registradas por la cámara de seguridad de un supermercado, el menor sería el autor de los disparos.

De acuerdo a lo narrado por la familia de Manduca, el hombre siempre andaba armado con una pistola 9 milímetros. No obstante, la policía no la encontró en el lugar, por lo que se presume que los delincuentes le dispararon con esa misma arma.

Horas antes, vecinos de Caseros marcharon hasta la municipalidad de Tres de Febrero para pedir Justicia por Carlos Manduca y, también, por Manuel Antonio Palacio, un comerciante asesinado a pocas cuadras de donde fue ejecutado el canillita.

"Esto no da para más. Esto es tierra de delincuentes y asesinos. No es la primera vez que pasa. Pasó hace diez días. La muerte es algo constante en Caseros. Los chorros y asesinos entran por una puerta y salen por la otra. Me afanaron entrando el auto a mi casa", señaló uno de los manifestantes.