La diputada nacional oriunda de Bahía Blanca, Karina Banfi, presnetó un proyecto de ley para remover símbolos e imágenes religiosos en espacios y edificios públicos pertenecientes al Estado Nacional.

Según el proyecto desde la fecha de promulgación de la ley quedará "prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas" ubicadas en aquellos espacios. Por ahora ingresó a las comisiones Relaciones exteriores y Culto y Legislación General.

Presenté un proyecto de ley para remover símbolos e imágenes religiosas de espacios y edificios públicos pertenecientes al Estado Nacional. Proyecto ????https://t.co/uZ0s5wKrhd — Karina Banfi ?? (@KBanfi) 10 de noviembre de 2018

El plazo para la remoción es de 90 días de sancionada la ley. Quedarán exceptuadas aquellas imágenes o símbolos que "formen parte del lenguaje arquitectónico". El destino de lo que se remueva se definirá por la autoridad de aplicación.

En los fundamentos, Banfi espone que "el propósito es el de garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina".

"La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del estado nacional. Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia", agrega y además fundamente en artículos de la Constitución nacional y pactos internacionales.