Este miércoles 14 de agosto el presidente dió un discurso anunciando medidas económicas, asegurando que "escuchó las urnas" y pidiendo disculpas a los sectores que se decidieron votar por Alberto Fernandez. La Diputada Provincial por Unidad Ciudadana, Susana González, comparó el pedido de disculpas de Macri hacia los votantes que no lo acompañaron con un personaje de Peter Capusotto llamado “Juan Domingo Perdón”.

Macri les pidió perdón a los argentinos por atribuirles la debacle económica al "voto irresponsable de la gente" y reveló que "el lunes estaba muy afectado por el resultado del domingo, sin dormir, triste por las consecuencias".

Dirigiendo su discurso al votante que no lo eligió, el Presidente, aclaró: "Quiero que sepan que los entendí, respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y ahora votaron en contra de nosotros".

Juan Domingo "Perdón" es un dirigente político que “no hace, pero pide disculpas”. Con la voz de Saborido de fondo se escucha “ser sincero no es igual a ser honesto”. El dirigente que emula a un Presidente reconoce que no hace nada ni le interesa pero como "no es soberbio, pide disculpas".