La fuerte suba de las facturas de electricidad generó preocupación entre vecinos del partido de La Costa y llegó a la Legislatura bonaerense. La diputada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, presentó un proyecto para anular los aumentos de hasta 700% registrados en las boletas de EDEA.

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La iniciativa surgió luego de una movilización protagonizada por vecinos autoconvocados, quienes se concentraron para visibilizar la situación que atraviesan numerosas familias de la zona. Según planteó la legisladora, en algunos hogares las facturas de energía eléctrica superaron el millón de pesos.

Schlotthauer sostuvo que el impacto es especialmente grave entre jubilados, trabajadores y familias en situación de vulnerabilidad, que aseguran que deben elegir entre pagar los servicios básicos o destinar sus ingresos a necesidades esenciales como alimentación y salud.

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Reclaman por los aumentos de EDEA

Uno de los principales puntos señalados por la diputada es la particular situación de los habitantes del partido de La Costa.

Según explicó, numerosos hogares de la zona no cuentan con acceso a agua corriente ni gas natural, por lo que la electricidad resulta indispensable tanto para calefaccionarse como para hacer funcionar los bombeadores de agua.

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En ese contexto, los incrementos en las boletas adquieren un impacto todavía mayor durante los meses de bajas temperaturas.

“La jornada expuso un panorama crítico donde jubilados, trabajadores y familias vulnerables aseguran verse obligados a elegir entre pagar los servicios básicos o cubrir sus necesidades elementales de alimentación y salud”, sostuvo Schlotthauer.

Las críticas apuntan al Gobierno nacional

La legisladora del FIT-U atribuyó buena parte de la situación a las políticas implementadas por la administración de Javier Milei desde 2023, particularmente a la reducción de subsidios y la desregulación del esquema tarifario.

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“El gobierno nacional desreguló la posibilidad de controlar las tarifas, para generarle aún más ganancias a las empresas a costa de atacar a la población”, cuestionó la diputada.

Schlotthauer también apuntó contra la eliminación del Régimen de Zona Fría, que establecía tarifas diferenciales para determinadas regiones del país.

Para la legisladora, el escenario resulta especialmente complejo en localidades donde las temperaturas obligan a incrementar el consumo energético para calefaccionar los hogares.

También cuestionan un componente provincial

Sin embargo, la diputada aclaró que la responsabilidad por el monto final de las boletas no recae exclusivamente en el Gobierno nacional.

Las facturas de EDEA incluyen el Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente destinado a remunerar el servicio de distribución eléctrica. Su actualización, en el caso de la empresa que presta servicio en La Costa, está vinculada al marco regulatorio de la provincia de Buenos Aires.

“Por lo que la responsabilidad es compartida”, remarcó Schlotthauer.

Preparan acciones legales

Además del proyecto presentado en la Legislatura bonaerense, la diputada informó que un equipo jurídico comenzó a preparar presentaciones legales gratuitas destinadas a acompañar a los vecinos afectados.

El objetivo de esas acciones será intentar frenar eventuales interrupciones del suministro eléctrico y proteger a las familias que no pueden afrontar las facturas derivadas de los fuertes incrementos.

Mientras avanza el reclamo político y judicial, los vecinos de La Costa buscan respuestas frente a boletas que, según las denuncias difundidas, en algunos casos registraron aumentos de hasta 700% y montos superiores al millón de pesos.