La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó con media sanción en la primera sesión ordinaria al proyecto de ley que permite combatir el delito en moto llamado "anti-motochorro" y la adhesión a la "Ley Micaela", la norma nacional que establece una capacitación obligatoria en género a los funcionarios.

Los autores del proyecto contra los robos en moto fueron Matías Ranzini, Carolina Píparo y Martín Dominguez Yelpo, de Cambiemos, y tuvo el impulso del gobierno de María Eugenia Vidal. Ahora fue girado al Senado.

El proyecto establece que cada municipio junto al ministerio de Seguridad bonaerense acuerden la zona y horario dónde será obligatorio llevar chaleco identificatorio, solo para acompañante, y casco con identificación.

También abre la posibilidad de prohibir el doble acompañante. El conductor que infringa la ley tendrá 60 días para acreditar titularidad de la moto, de lo contrario se compactará o donará.

La diputada del Frente para la Victoria, Susana González, criticó el proyecto al sostenter que "no es una solución para la prevención del delito bajo la modalidad motochorros". "No se soluciona con normas contravencionales sino con un plan rector que investigue quiénes roban las autopartes en la Provincia de Buenos Aires. Estas son las soluciones del Estado, y no este camuflaje", añadió.

Por otra parte los legisladores aprobaron y giraron al Senado la adhesión a la "Ley Micaela", que adoptó el nombre de Micaela García, la joven de Gualeguay que fue violada y asesinada en 2018, obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse de manera anual en materia de género y violencia contra las mujeres. Este último proyecto obtuvo el voto unánime de todos los bloques.

La diputada de Cambiemos Maricel Etchecoin Moro hizo foco en la lucha que miles de mujeres llevan adelante desde hace años en la búsqueda por mayor igualdad: "Este Recinto no mira al costado, si no que toma uno de los temas que a nosotras tanto nos afecta. Muere una mujer cada 30 horas. Que tratemos la adhesión a esta ley nacional significa que nos importa, que nos importamos", sostuvo.