El secretario general de la Uocra regional San Nicolás, Mario Almirón, sorprendió al revelar que en su órbita de intervención "siete de cada diez" obreros a los que se les hizo control antidoping arrojó "resultado positivos en cocaína".

"En algunas obras que corresponden a mi zona, que no voy a nombrar, de cada 10 personas que mandó a hacer el control antidoping, siete salen positivo en cocaína. Esos compañeros que salen infectados con esta basura que hoy se vende en todas las esquinas, no van a ingresar a trabajar", dijo, para la central termoeléctrica de ruta 191, entre San Pedro y Arrecifes, donde indicó que ahora hay 45 trabajadores pero que más adelante habrá 600.

Y agregó: "Le pido a la juventud y también a a algunos grandes que se abstengan a eso que purifiquen su cuerpo, porque después no hay remedio para solventar la familia. Después no vengan a decirle a Almirón ¿porque yo no puedo ingresar?".

"Es importante que las mamás, las tías, hermanas y abuelas que confíen en quien les habla, que si tienen a un familiar con ese problema, nos vean. Yo he sacado mucha gente de esa enfermedad. Sale carísimo salir de eso, pero si hay voluntad todo se puede", aseguró el dirigente que quiere ser senador provincial, con Julio Cabaleyro (Camioneros) como precandidato a diputado nacional y Sergio Berni a gobernador en un acto desarrollado en San Pedro.

Asimismo añadió: "No permitan que esto se siga expandiendo. Estamos llegando a un límite donde los dirigentes sindicales no vamos a poder entrar a las obras".