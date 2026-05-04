Una discusión entre Abel Emilio Barboza (60) y su vecino, identificado como Jorge M.B. terminó en tragedia. El motivo de la pelea se desató por el lugar que ocupaban los vehículos de uno de los implicados en la calle en la que viven.

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Según los vecinos, el conflicto escaló con rapidez y, antes del disparo, hubo violencia física. De acuerdo a los testimonios Barboza atacó con un arma blanca a su vecino y éste respondió con un revólver, con la cual le propinó un disparo.

El hombre de 60 años fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires por su hijastro,. Sin embargo, los médicos confirmaron que llegó sin vida al centro de salud. El disparo había impactado a la altura del pecho, del lado derecho.

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El atacante fue detenido.

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