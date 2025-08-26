En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.335, para la compra y $1.377,12 para la venta este 26 de agosto, lo que representa una suba de 0,67% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.330 y para la venta $1.370 (sin variación).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.352,46 lo que representa una baja de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.781.

Por último el dólar mayorista está $1.347,50 para la compra y $1.356,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.354,94.

