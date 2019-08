El candidato a intendente por el Frente de Todos, Facundo Celasco, manifestó su posición sobre los empleados municipales a raíz de un audio que se filtró donde se escucha al actual mandatario y candidato de Juntos por el Cambio, Luis Etchevarren decir que si pierde “el lunes se quedan sin trabajo”.

“Así como les di el laburo cumplo en decirles que nos vamos juntos. Yo pierdo y me las tomo. Sé que ustedes no hicieron nada (para que gane). O estamos todos en el mismo barco o me voy. Yo tengo campos y vacas y me voy a vivir más tranquilo” manifestó Etchevarren en un audio que se filtró.

Al respecto, Facundo Celasco, dijo que “los trabajadores municipales con nosotros van a estar mucho mejor. Nos vamos a sentar en paritarias para discutir los salarios, ya que necesitamos mejorarles los sueldos” en declaraciones al programa radial Aire de Mañana.

“Los que me conocen saben cómo pienso. Yo jamás despediría a un trabajador municipal” remarcó el candidato del Frente de Todos. El actual jefe comunal les había exigido a los trabajadores del municipio que “vayan buscando otro trabajo o traigan 5 o 10 votos y renueven las pilas”.

En las PASO, el intendente que busca la reelección sacó el 46,83% (8171) de los votos mientras que Celasco por el Frente de Todos obtuvo el 40,35% (7040). La diferencia entre ambos postulantes es de 1131 sufragios. La cantidad de electores habiltados a votar en el municipio es de 23.054.