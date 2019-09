"Realmente es una locura. La Policía se podría haber llevado la felicitación más grande por el procedimiento que hizo, detener a gente que llevó armas, municiones, logró prever algo que pudo ser fatal. Es una lástima que se opacó porque mucha gente que llegaba a ver el partido y nada tenía que ver con estos tipos, recibió esa agresión. La Policía va a tener que verlo, después hicieron algo que van a tener que justificarlo", expresó Rodolfo D'Onofrio en declaraciones televisivas.

"De acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. Esa es la impresión que tuve. No me voy a adelantar, hay que esperar los informes, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros", añadió.

"Les mando un saludo a todos, los personifico en el primo de Maidana, la policía lo va a tener que explicar", sostuvo el Presidente de River, en alusión l padecimiento de Gonzalo Maidana, familiar de Jonathan, ex defensor del club, quien terminó internado tras recibir un impacto de bala de goma a corta distancia.