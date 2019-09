Un joven denunció que dos adolescentes de 16 años lo drogaron y le robaron artefactos electrónicos, plata y su auto. El hecho ocurrió en Villa Martelli el lunes 26 de agosto. A principios de septiembre la Policía logró dar con las "viudas negras" y ahora las fuerzas de seguridad detuvieron a dos hermanos de San Martín que también estaban implicados en la causa.

En las últimas horas, efectivos de la Comisaría Cuarta de Villa Martelli, contando con información por parte del personal de la Planta verificadora automotor San Isidro, logró dar con dos jóvenes hermanos que estaban siendo buscados por estar señalados como los autores materiales del hecho, además de dos menores de 16 años que drogaron a la víctima.

Lass detenciones se produjeron en el marco de tres allanamientos llevados a cabo en las localidades de San Andrés y VIlla Ballester. Durante el operativo la Policía logró la incautación de una playstation y un teléfono celular. En la causa interviene la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil y Juzgado de Garantías del Joven Nº 01 del Departamento Judicial de San Isidro.

Fernando Pianetti, de 20 años, relató que conoció a una de las chicas en una fiesta y siguió en contacto por Instagram. Luego, organizó una juntada en su departamento de Villa Martelli, el cual comparte con un amigo -que en ese momento no estaba-, y la joven acudió allí junto a una amiga. Los tres cenaron y tomaron alcohol y eso es lo último que recuerda el hombre.

Cuando se despertó al otro día, notó no sólo las mujeres no estaban sino que le había robado una colección de 13 relojes; $46.000 en efectivo; un celular iPhone y hasta su auto: un New Beetle, el cual fue hallado después en Villa Ballester. Las chicas fueron identificadas a principios de septiembre y los efectivos allanaron sus domicilios sin embargo, no fueron detenidas.