En el marco de la crisis económica que generó una caída del consumo, la cadena marplatense Toledo evidenció los múltiples problemas que afronta la empresa y en una contundente declaración, su sueño advirtió que la firma podría cerrar sus puertas a mitad de año.

“Esto no da para más", dijo Antonio Toledo, empresario a cargo de la cadena de supermercados de Mar del Plata, quien en declaraciones durante una entrevista con el programa El Locutorio de Telemax, adelanó: "No sé si llegaremos a mayo o junio".

"Llevamos 54 años como supermercadistas y llega el momento de tirar la llave por la ventana y que siga otro. No podemos aguantar la presión tributaria, la de los impuestos. Es tremendo. Hago mal en decirlo, pero ya lo he dicho: no da para más", disparó Toledo.

El empresario también se refirió a "los gremios que son los dueños de las empresas" y en ese sentido recordó un reciente dictamen de la Justicia que falló a favor de un grupo de extrabajadores para que sean reincorporados a sus funciones.

Cabe recordar que la empresa marplatense emplea a casi 2.000 personas e indirectamente genera trabajo a casi 10.000. "Estamos llegando a un límite y estamos en febrero", concluyó Toledo quien se mostró preocupado por el futuro inmediato de la compañía.