Los dos efectivos de la Policía de la Provincia que dejaron circular a Juan Acosta sin luces y con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida fueron desplazados de la fuerza.

Los uniformados del destacamento de Coronel Vidal de la Policía Vial dejaron continuar viaje al humorista sin secuestrarle el coche ni aplicarle multa.

Además, Acosta afirmó que les dio plata para que "se tomaran un café", la clásica coima.

Lo más llamativo es que todo salió al aire por radio, ya que el suceso tuvo lugar cuando el cómico regresaba desde Mar del Plata y brindaba una nota a la FM Cielo. "Pará, pará, que tengo la poli", indicó en vivo y se escuchó la conversación con los agentes.

"Hola. Me paró la Policía -continuó-. No puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota". Rápidos de reflejos, los periodistas le preguntaron cómo había superado el control y Acosta contestó: "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'”.

"Les di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", explicó.

Generalmente las coimas tienen este carácter, aunque se han popularizado últimamente como una extorsión que exigen determinadas autoridades. El soborno en la calle suele tener estas características: "Te dejo para las facuras o el café". No se usa la palabra "coima" para referirse a la coima. Es una dádiva que suele ofrecer el infractor para no ser multado o penado. No obstante, nadie reparó en el accionar de Acosta.