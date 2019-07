El tenista de Bahía Blanca, Guido Pella, derrotó a Milos Raonic y pasó a cuartos de final integrando un selecto grupo de deportistas argentinos que llegó a esa instancia en el tradicional torneo d Wimbledon.

Tras ir 0-2 (perdía 3-6, 4-6) lo dio vuelta frente en los últimos tres sets (6-3, 7-6, 8-6) y enfrentará en cuartos al español Bautista Agut.

Welcome to the last eight club, @guido_pella

The Argentine comes from two sets down to beat Milos Raonic and reach a quarter-final of a Grand Slam for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/7A3oPDd8SA

— Wimbledon (@Wimbledon) 8 de julio de 2019