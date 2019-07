El cierre de listas generó turbulencias y salieron a la luz las diferencias al interior del radicalismo distrital. Y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) de La Matanza, brazo sindical de la fuerza centenaria, avisó que no se acoplará a la campaña local de Juntos por el Cambio.

El titular del espacio sindical, Pablo Doublier, explicó que se ampararán en lo resuelto por la OTR nacional, "que dictaminó que va a apoyar solamente a candidatos radicales". "Bajo ese paraguas, a contramano de la decisión que tomó el Comité de la UCR de La Matanza, no vamos a apoyar a Finocchiaro ni vamos a hacer trabajo de campaña", advirtió.

En esa línea, Doublier argumentó que “Finocchiaro no es radical, por lo cual no se va a fiscalizar ninguna escuela en favor de ese candidato". "Estamos en desacuerdo. No nos vamos a prestar para eso y elegimos encuadrarnos donde nos sintamos representados. Vamos a definir en un plenario a quién vamos a apoyar políticamente como organización", continuó.

En declaraciones al medio local El1Digital, Doublier especificó que "cada radical, a nivel individual, trabaja donde se siente contenido". Y al explicar cómo se divide la estructura radical con vistas a los próximos comicios, aclaró que "Muchos de nuestros radicales están en Consenso Federal".