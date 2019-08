El "Chiqui" Tapia, que al mismo tiempo es presidente la AFA y de Barracas Central, parece seguir los pasos de Julio Grondona. El extesorero de la FIFA es recordado por manejar presupuestos escandalosos y llevar a un pequeño club como Arsenal de Sarandí desde la Primera D hasta alcanzar la Copa Sudamercana.

Ahora, Claudio Fabián Tapia parece continuar su misma línea y tras modificar sobre la marcha el reglamento de la Primera B Metropolina que le permitió a Barracas el ascenso a la B Nacional, ahora el yerno de Hugo Moyano se armó una "Selección" para intentar alcanzar el sueño de llevar al "Guapo" a la Superliga Argentina.

Es que Barracas se está reforzando con jugadores de jerarquía para afrontar por primera vez en su historia el torneo de la B Nacional. Lo primero que hizo la dirigencia del club fue asegurar la continuidad de la gran figura y goleador del equipo: Fernando Valenzuela que fue determinante en el ascenso y seguirá un año más.

FÚTBOL-

Clemente Rodríguez, de último paso por Colón de Santa Fe y Mauro Matos, proveniente de Atlético Tucumán son las dos caras nuevas que tiene el Guapo pic.twitter.com/vHyloDQWL1 — Barracas Central (@barracascentral) August 6, 2019

También renovaron Facundo Castro y Juan Pablo Passaglia. La mayoría de los campeones se quedaron para jugar en segunda categoría del fútbol argentino, entre ellos los hijos de Tapia: Matías e Iván. Pero además, "Chiqui" decidió jugar fuerte y contratar futbolistas experimentados que le den el salto de calidad al equipo.

En las últimas horas se conoció que Mauro Matos y Clemente Rodríguez también formarán parte del Guapo. Ambos jugadores venían de jugar en la Superliga: Atlético Tucumán y Colón, respectivamente. Hace un mes atrás, el club ya había cerrado las incorporaciones de Facundo Oreja, exGimansia, y de Franco Niell, exQuilmes.

Los contratos de estos jugadores no son para nada baratos y resultan casi imposibles para un equipo del ascenso, no es el caso de Barracas que pese a tener una masa societaria insignificante, parece no tener problemas de finanzas. El "Gato" Daniele, técnico del equipo, dijo estar "ilusionado" con el "gran plantel" que se armó.

Las reacciones en las redes sociales:

Vos pensas que un club con esa gente se puede mantener y aparte tener plata para traer jugadores? No seas malo pic.twitter.com/7dhSMzfH8O — Juan Castro (@Juuan_Castro) 7 de agosto de 2019

Ascienden o ascienden. Ya está el decreto...y ojo con que no le hagan ganar la Copa Argentina para que juegue Libertadores...Barraca$ del Chiqui = Ar$enal de Don Julio — Pipi7-0 (@pipi7_0) 6 de agosto de 2019

Parece que tienen la maquina de hacer guita en tu club @tapiachiqui !!! Genio! — Daniel S. (@dschaberger) 6 de agosto de 2019

Disimulen un poco — Sir Charles (@NDallAgata) 6 de agosto de 2019

De donde sacan la plata ? Jajaja ni hinchada tiene. — Luis Pettine (@LuisPettine) 6 de agosto de 2019

Chiqui mafia deja de robar, con lo que gana tu club pedorro tendrias que estar jugando la liga amateur — Mundo Funebrero (@MundoFunebrero) 6 de agosto de 2019

Que desastre, en este pais te enrrostran en la cara lo corruptos que son. @tapiachiqui y todos estos indocumentados y analfabetos tendrian que ser borrados fisicamente y borrados los registros de su existencia. Me dan arcadas — Sir Juan El Comun (@el_comun) 6 de agosto de 2019

Que vergüenza es el fútbol argentino, por favor... Tapia, usted es de lo peor que la pasó a la sociedad argentina. — Ezequiel Taddeo (@Tequi20) 6 de agosto de 2019

Con esta impunidad Tapia contrata jugadores impagables para un club como Barracas y se caga de risa del mundo futbol. NO SEAS ESTUPIDO Y ASOCIATE A TU CLUB. PAGANDO ENTRADAS MANTENES EL PLANTEL DE BARRACAS — Gastón M. Vázquez (@gastycervecero) 7 de agosto de 2019

tengan un poquito de vergüenza...que asco esta mierda que maneja el futbol..no tienen cara para armar equipo con jugadores caros y presupuesto altísimos sin tener un ingreso probado...ascoo — Juan Pablo robles (@JUANDE25YCHILE) 6 de agosto de 2019