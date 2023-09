El oriundo de Tres Arroyos sigue prófugo de la justicia tras haber sido acusado de corrupción de menores. Es sospechoso de haber ofrecido una suma de dinero para tener relaciones con una menor previa negociación con la madre que ya se encuentra en prisión.

"Es una situación paradojal. Sé que nunca tuve relaciones sexuales con ninguna persona menor de edad, mucho menos por precio y mucho menos aun pactándolo con la madre de esa supuesta persona", aseguró Guazzora.

"Me quieren hacer cerrar la boca. Con un teléfono celular y una gorrita me enfrenté durante cuatro años al régimen macrista, llegando a tener millones (no es una expresión, son varios millones) de visualizaciones en YouTube", se victimizó desde el anonimato.

"Quiero defenderme, pero se me pide hacerlo desde la cárcel, y eso no es justo", argumentó.

"Déjenme defenderme en libertad y bánquense lo que tengo para decir. Y si me condenan, iré preso, que será una medalla en mi pecho el sufrir persecución política", dijo.

"Si bien sería muy grave la acusación en mi contra, no menos cierto es que existe la posibilidad de que yo sea inocente. Y no hace falta meterme preso por las dudas", cerró.