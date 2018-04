El ex diputado provincial del Frente Renovador confirmó que su espacio se acerca al armado de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "Nosotros creíamos con Sergio (Massa) en la tercera vía, en la ancha avenida del medio, y Sergio deja ese espacio y directamente toma partido por el peronismo unido en 2019 en contra de Cambiemos. Nosotros no queremos estar en ningún lado donde haya K", comentó.

Estuvo junto a María Eugenia Vidal en la inauguración de una central termoeléctrica hace pocos días. (Twitter)

En ese sentido dijo que "aunque la propuesta del peronismo sea una interna grande, nosotros no podemos competir con un K en la interna. No podemos participar de un frente que después nos oblique a votar o apoyar porque no creemos que tengan que volver a gobernar el destino del país".

"Hoy, como está, si viene un camión de frente y no hay ancha avenida del medio yo salto para el lado de Cambiemos", dijo y se definió como "vidalista".

"Lo de Vidal es un aire fresco en la política y que está haciendo las cosas bien. Yo soy concejal de Tandil y mirando con atención la provincia de Buenos Aires me parece que ha dado las peleas que hay que dar y ha conseguido para la provincia de Buenos Aires 70 mil millones más de pesos que se están viviendo en obras", aseguró al portal Letra P.

Esa decisión repercutió en la Legislatura bonaerense, donde Fabio Britos dejó esta semana la bancada del Frente Renovador para armar su unibloque "Integrar".