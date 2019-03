Un proyecto de ley no puede volver a tratarse durante el año parlamentario, pero sí al siguiente. En este sentido, el colectivo de mujeres ya había adelantado la intención de impulsar nuevamente el proyecto de leglización del aborto.

Sin embargo, una legisladora macrista que apoyó la iniciativa el año pasado expresó: "Le veo poco sentido (a que se trate en este 2019), pero sí me parece que es un tema que se va a seguir discutiendo socialmente, y que es muy probable que vuelva a formar parte de la agenda legislativa pronto".

No obstante, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky confirmó que este mes se presentará nuevamente el proyecto y que trabajarán para reunir más firmas de apoyo. Sin embargo, en el marco del año electoral, está descartado que la iniciativa avance.

Otra fuente también rechazó el tratamiento: "No, de ninguna manera, no creo" que se lleve a cabo, según consignó el medio Parlamentario.com. Y agregó que el año pasado el tratamiento se hizo posible porque "hubo un acuerdo en comisiones para avanzar". En cambio "este año no lo hay".