No es noticia que la gran mayoría de jubilados del país no llega a fin de mes. Al magro sueldo y la quita de beneficios, se le sumó un 2018 complicado, donde la inflación superó ampliamente los incrementos percibidos por el sector pasivo. Así como gran parte de la sociedad se encuentra bajo fuertes deudas con préstamos y tarjetas de créditos, los jubilados no son la excepción. Los bancos no ofrecen refinanciaciones y el Gobierno de Mauricio Macri no sólo mira para otro lado sino que intenta buscar la forma de continuar mellando el salario de los adultos mayores.