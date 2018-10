Elsa tiene 106 años y vive en Ringuelet junto a su hija Luisa, de 81. Como consecuencia de la suba del gas que se registró en los últimos meses, no pudo pagar la factura y ahora le llegó una carta documento para que abone una deuda de alrededor de 27.000 pesos.

Según mostró el canal de noticias TN, en la casa hay solo tres artefactos que funcionan a gas: una estufa, una cocina, a la que no le funciona el horno y el termotanque. Así y todo hace aproximadamente 4 meses las facturas que le llegan superan los $4.000 mensuales.

"Fui a Camuzzi pero me sacaron volando y dijeron que no hay tarifa social", señaló Elsa que cobra $8.000 más la pensión de su marido, suma $16.000 por mes. Pero como no llegaba a cubrir los costos de los servicios sacó prestamos para pagar facturas.

"Mi esposo antes de morir cambió todos los caños", contó la jubilada, que descartó una posible fuga de gas. La vecina comentó que teme por la salud de su madre y adelantó qye irá a la Defensoría del Pueblo "hasta que la empresa revea la situación".