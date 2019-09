El Intendente de Escobar, el peronista Ariel Sujarchuk, protagonizó un fuerte cruce con el diputado nacional de Cambiemos, Héctor "Toty" Flores, cuando se encontraban participando de un programa de televisión. El jefe comunal del FPV explotó cuando el legislador lanzó una acusación al aire y apuntó contra "muchos intendentes del Conurbano que no administran bien".

"Dé los nombres de quien no administra bien, porque si atacamos así alegremente..."; lo cruzó Sujarchuk visiblemente molesto. Luego, el Intendente continuó: "Además le está haciendo flaco favor a la gobernadora. Los intendentes del conurbano de todos los partidos ponemos fortunas en alimentos, mucho más de lo que suele dar la Nación y la Provincia".

No conforme con su respuesta, el alcalde continuó: "No podemos hacer política haciendo macartismo". Y remató: "Usted caminó mi distrito pero nunca lo vi dejar una moneda. No se puede hacer política en Facebook, hay que hacer política dando respuestas concretas. Les pido que al menos el 5 por ciento de la que se están timbeando la pongan para la gente que tiene hambre".