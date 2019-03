Semanas atrás, el casco apareció a la venta en una subaste online en Inglaterra. El ex conscripto, que ya había intentando recuperarlo, admitió que no perdía las esperanzas. Pero el casco costaba medio millón de pesos. Sin embargo, a raíz de la difusión, una persona de manera anónima compró la pieza y se la regaló. Altieri no ocultó su inmensa alegría.