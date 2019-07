"A uno le gustaría que todo fuera gratis, pero aquellas personas que lo pueden pagar está bien que lo hagan, y también hay descuentos", sostuvo el funcionario.

Y agregó: "Igualmente yo no le creo a Alberto Fernández, porque dijo que iba a utilizar el dinero del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para pagar jubilaciones más altas, pero si nos remitimos a cuando estaba en funciones, no sólo no daban aumentos a jubilados (no había ajuste automático, lo bloquearon en el Congreso y todos los juicios que pagamos ahora de reparación histórica son esos no-ajustes), sino que además el FGS se utilizaba para cualquier cosa, utilizaban la caja del Anses para Fútbol Para Todos, publicidad y para hacer política. Hoy se utiliza para lo que debe, que es pagar estos aumentos".

Además, invitó a ingresar en la página de la Anses, desde donde aseguró que lanzaron "beneficios para medicamentos en farmacias sin recetas, con 6 mil comercios en todo el país que ofrecen descuentos".