Alberto Conocchiari, intendente del municipio de Alem, encabezó una entrega de patrulleros y reclamó a la administración de María Eugenia Vidal el envío de fondos adeudados. El alcalde aprovechó la ocasión para deslizar que la comuna parece ser “discriminada”, debido a que varias recibieron nuevos efectivos policiales.

“Todos los distritos de la región han recibido nuevos efectivos, no sucediendo lo mismo con el distrito de Leandro N. Alem. No sería descabellado deducir que existe una discriminación política en un tema tan sensible que lesiona los intereses de la comunidad, a tal punto que un efectivo de nuestra ciudad fue asignado a otra jurisdicción, cosa que no es común”, precisó en la localidad de Vedia.

Sobre la llegada de los nuevos móviles policiales expreso estar “satisfecho de hacer un aporte más para el desenvolvimiento de la policía comunal” y destacó que “desde la municipalidad se está manteniendo la flota total de todas las ramas de la policía”.

“El funcionamiento policial, en cuanto a combustible, reparaciones, hay que pensar que son todos los móviles de todas las dependencias más una asistencia a la DDI, el CPR. Son muchísimos vehículos que el municipio se hace cargo para que la gente tenga un servicio de seguridad como merece”, subrayó Conocchiari.

Y agregó: “Estamos esperando el aporte por parte de la Provincia, el giro mensual que nos correspondería y que es ínfima, por supuesto, comparado con lo que el municipio desembolsa, pero que significaría un paliativo para el esfuerzo de la gestión”.

En tanto, el Intendente resaltó que estas acciones “son pasos importantes hacia adelante, siempre pensando en el bienestar de la gente y mucho más en una época tan difícil como la que nos toca transitar”.