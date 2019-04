Alberto Conocchiari, el intendente de Alem, efectivizó a través de Provincia la firma de un proyecto para que se pueda financiar una obra de canalización en un territorio de jurisdicción nacional. La iniciativa, que será elevada a Nación, tiene como objetivo la protección del distrito en caso de inundaciones.

“No es una obra de gran escala, pero el Municipio no puede realizarla. No pasa por una cuestión económica, sino porque es jurisdicción nacional”, señaló.

Además, precisó que es necesario ese trabajo de infraestructura “para conducir los excedentes que vienen por los préstamos de la Ruta 7 de aguas arriba (desde Alberdi hacia Vedia)”. “Se generaron inconvenientes, especialmente en momentos de crisis, hubo ingresos de agua por el camino del Hipódromo Municipal casi hasta el casco urbano, necesitan ser conducidas”, señaló Conocchiari.

El proyecto del jefe comunal fue diseñado en conjunto con el equipo de Hidráulica de la comuna de 9 de Julio. “Esta solución nos permitiría descomprimir todo el sector y resolver el drenaje del sector industrial y del polideportivo. Sería una regularización general de esta zona, con una obra que no es mayor, nosotros podríamos hacerla con herramientas y maquinarias municipales. Pero no lo hemos podido concretar”, sintetizó el alcalde de Alem.

Conocchiari, a su vez, afirmó que “la Provincia derivó la medida al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), desde allí a se lo envió a la concesionaria, y luego otra vez al mismo organismo”. “Así estuvimos yendo y viniendo sin poder resolver nada, no podemos hacer nada con maquinaria municipal”, subrayó.

En tanto, explicó que acudió a la firma del Director Provincial para pedir el permiso al área de recursos Hídricos de la Nación “en procura del financiamiento, o al menos de la autorización para abordar esta obra que mejoraría la seguridad del casco urbano de la ciudad de Vedia”.