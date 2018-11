Por Javier Cappiello

Guillermo Britos, el intendente del municipio de Chivilcoy, brindó detalles sobre la actual situación atravesada por la fábrica Paquetá, que representa la fuente laboral de unos 600 trabajadores, aproximadamente. La empresa tiene como cliente a la firma Adidas, que anunció que dejaría de demandarle la producción de sus calzados.

“Los 592 empleados que quedan hoy en la empresa están esperando igual que nosotros, las negociaciones entre Perchet, que es la propietaria de Paquetá, y Adidas, ya que es el único cliente que tiene actualmente. Hasta ahora hay pedidos hasta el 15 de diciembre”, señaló a Lanoticia1.com

“Desde un primer momento nos reunimos con los empleados y gerentes de la empresa, con quienes estamos abocados a brindar las soluciones que estén al alcance del Municipio, con la importancia que eso implica”, explicó Britos.

El jefe comunal, además, explicó que "el municipio es propietaria de la nave y el terreno donde se encuentra la empresa". "En 2006 se le cedió el terreno y, además, obtuvo un crédito de 2 millones de dólares a cargo del Municipio para construir la nave”, precisó.

Y agregó: “Si Adidas persiste en no renovar el contrato, posiblemente se vea obligada a cerrar. Pero quiero aclarar que la empresa no tiene ninguna deuda y está pagando los sueldos al día”.

En tanto, aclaró que se maneja diversas alternativas en el caso de que no produjera un final favorable. “Como responsable vamos a entregar esta nave a cualquier empresa que quiera tomarla con el agregado de hacerse cargo con las fuentes de trabajo, hay algunas que se han acercado. Pero no podemos entablar ninguna negociación hasta no se resuelva la situación de Paquetá y oficialmente anuncie que se retira”, concluyó.