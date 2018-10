Por Javier Cappiello

Adrián Sánchez, el intendente de Exaltación de la Cruz, reflexionó sobre lo hecho por el gobierno encabezado por María Eugenia Vida en materia de trabajos de infraestructura. El jefe comunal recibió la visita de la Comisión de Obras Públicas de la Provincia y consideró que “el Gobierno tiene la mejor de las voluntades” para el país.

“Estamos muy bien. No me declaro una persona política, sino como un vecino con responsabilidad hace muchos años. Me parece que el Gobierno tiene la mejor de las voluntades. Somos de un gobierno vecinalista que tiene muy buena relación con la Provincia y a nivel nacional”, aseguró a La Noticia1.com.

“Hemos obtenido obras, uno siempre quiere más. Hay que ser solidarios porque tenemos una provincia y un país muy grande donde todos necesitan. Estamos bien, ajustados con la realidad del momento, pero hay que hablar menos y hacer más: cosas de bajo costo y alto impacto”, precisó.

En declaraciones a este medio agregó: “Tenemos que ir transformado esta cultura, el argentino tiene una personalidad bárbara pero la tenemos escondida. Nos vemos más como víctimas en vez de optimistas. La queja es importante para construir, no para destruir”.

Sobre los avances viales, Sánchez destacó que se trata de un “un corredor comunicacional importante del progreso y crecimiento”.

“Nuestro distrito inició por tierra el cruce de dos autopistas, las cuales son la autovía N°6 y N°8, así que estratégicamente estamos muy bien ubicados. Sobre la Ruta N°6 ya hay un parque industrial, que tiene más de 300 hectáreas donde se están instalando empresas muy importantes. Al cabo de muy poco tiempo eso va a promover la creación de los puestos de trabajo que la sociedad esta detentando y estamos necesitando para acompañar este crecimiento y se transforme en desarrollo”, detalló.

En tanto, el intendente de Exaltación de la Cruz confirmó la instalación de varias firmas en el complejo industrial y afirmó que se aseguraron la creación de puestos laborales.

“Concretamente, entre la empresa Vasa, Motomel, Vip y Rentax, hay 600 puestos de trabajo directos e indirectos. Se están haciendo las inversiones porque le encontraron un buen formato: son alquileres con opción de compra. A veces quienes toman las decisiones en las empresas lo hacen con muchas más ganas para lograr el desembarco de inversiones para la creación de riquezas que estamos necesitando”, concluyó.