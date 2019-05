Francisco "Paco" Durañona, intendente de San Antonio de Areco, consideró que el juicio contra Cristina Fernández es un "mamarracho indefendible que están haciendo sectores judiciales" con la expresidenta.

"Las Facultades de Derecho de todas las Universidades Públicas del país deberían estar pegando el grito en el cielo respecto al mamarracho indefendible que están haciendo sectores judiciales con CFK y referentes políticos de la oposición a Cambiemos. El silencio es complicidad", apuntó en Twitter.

La actual senadora nacional por Unidad Nacional es interpelada por el Tribunal Oral Federal 2 tras ser imputada por supuesto direccionamiento de dinero en la obra pública durante los años que fue primera mandataria.

Ademas, en el banquillo están sentados el empresario Lázaro Báez; el ex Ministro Julio De Vido; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.