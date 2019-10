El Intendente Municipal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, salió al cruce de una publicación en un portal de noticias provincial y se quejó de la "campaña sucia" y la "falta de propuestas" de la oposición. El artículo en cuestión hacía mención a un municipio "en bancarrota y quebrado, con un déficit de 150 millones de pesos y con problemas para pagar salarios y proveedores".

"Es un hecho insólito para Trenque Lauquen, pero me preocupa porque no es la forma en la que dirimimos las competencias electorales en este pueblo, veo que hay gente que está trabajando desde afuera del distrito, apelando a métodos muy bajos para capturar votos. Son metodologías propias de otras ciudades y no de acá", sostuvo el mandatario en declaraciones al portal digital Líder.

"Lo que salió publicado en un portal de noticias provincial es una opereta burda y hasta un acto ingenuo. Esa gacetilla está hecha en Trenque Lauquen, no la hizo el medio, pero la mandan para que la publiquen, es un medio pago que publica algo que le mandan, y los que la mandan la levantan y la postean en Facebook", cargó Fernández contra un artículo publicado en un medio provincial.

"Veo que hay muchas operaciones anónimas, no creo que eso sirva para ganar una elección. Nosotros hablamos a través de las obras y las gestiones. Pagamos el sueldo a los empleados la semana pasada con aumento, hay mucho pescado podrido y nadie se quiere hacer cargo de la pescadería, que tiene nombre y apellido y acá todos sabemos quién es", sostuvo en el final de la entrevista.

Bajo el título, "Casi en bancarrota: el municipio de Trenque Lauquen ya registra un déficit de 150 millones de pesos", un artículo periodístico publicado por un portal bonaerense asegura que "se están retrasando los pagos a los empleados municipales y los provoeedores y se paraliza la obra pública". También advierten que la situación incluso podría agravarse al término del mandato de Fernández.

Cabe recordar que Miguel Fernandez parecería encaminarse a la reelección luego de la contundente victoria obtenida en las PASO. El Intendente de Cambiemos y candidato de Juntos por el Cambio se alzó con el 47.00% de los votos, aplastando las intenciones del candidato del Frente de Todos, Martín Sotullo Lanz, quien apenas cosechó el 17.70% de los sufragios en Trenque Lauquen.