El Intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, reunió a 500 personas frente a la cooperativa eléctrica Cevige que mantiene una deuda millonaria con la distribuidora mayorista Cammesa y el gobierno bonaerense. La empreasa tiene la cuenta embargada, lo que pone en serio riesgo el servicio en la ciudad.

Barrera indicó que la deuda de Cevige con Cammesa pone en peligro el correcto funcionamiento del servicio eléctrico porque en su afán de cobrar el dinero que se le adeuda, la proveedora mayorista anunció una reducción del porcentaje energético que brindará a la ciudad a partir del próximo lunes.

"En Villa Gesell tenemos dos grandes problemas, uno es el valor de la energía y otro es que ese valor no se abona a la empresa que le provee a la cooperativa (Cammesa). Es imposible que se acumule esta deuda si no hay una mala administración", dijo el Intendente, que advirtió que "no vamos a perder la cooperativa”.

"Vamos a luchar para mantener la cooperativa, vamos a luchar para defender las fuentes de trabajo, vamos a luchar para que preste un mejor servicio", concluyó en su discurso el alcalde frente a cientos de vecinos. Sobre el final del acto, el jefe comunal peronista pidió la renuncia de las autroridades de la cooperativa eléctrica.