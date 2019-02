Para el Diputado massista, "un tribunal arbitral sería una solución efectiva para terminar con las chicanas entre los gremios y el Estado". A su vez, cuestionó que "el Estado sea juez y parte en los conflictos".

La ausencia de un organismo imparcial que intervenga en los conflictos en los que el Estado es el empleador viene de larga data. Su creación la impone la Constitución de la Provincia, a partir de la reforma de 1994, en su artículo 39, y nunca se concretó.

En este sentido, D´onofrio afirmó: "No es posible que a tantos años después de sancionada la Constitución no se haya cumplido con lo que marca la Ley". Y le apuntó a Vidal al sugerir que "la democracia no puede estar sujeta a las inquietudes o urgencias de cada gobernador".

Al respecto, la instó a "poner en marcha el Tribunal arbitral independiente de manera urgente" como una "alternativa que puede dar una herramienta para solucionar la alta conflictividad que hoy vivimos".