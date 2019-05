El precandidato presidencial Alberto Fernández propuso al grupo de intendentes peronistas con los que se reunió en San Antonio de Areco olvidar "lo que pasó" y que "se pongan el overol" para trabajar al lado suyo.

"Necesito que todos se pongan el overol y se pongan a trabajar al lado mío porque necesito mucha ayuda para hacer lo que tenemos que hacer. No tengo empacho en decirlo porque se de la dimensión de la crisis", dijo Fernández en un video del encuentro donde se lo ve flanqueado por Francisco 'Paco' Durañona, Fernando Gray y Máximo Kirchner.

Asimismo reafirmó que "los intendentes son personajes centrales" como había declarado recientemente. "Se que son ustedes los que están parando y controlando la crisis social. Y si no hubieran estado al frente de las intendencias, se hubiesen disparado un sinfin de conflictos sociales porque tenemos un gobierno que no hace nada por resolverlos", sostuvo.

"Lo que necesito es nos pongamos a trabajar, todos juntos. Olvidemos lo que pasó y empecemos de vuelta , que lo que tenemos es una tarea muy dificil pero no imposible", remarcó.

Y agregó: "Estoy seguro que no es verdad que estamos condenados a esta decadencia a la que nos somete Macri día a día. Ustedes son mis compañeros, soy un peronista como ustedes que quiere abrazarse con todos lo que no lo son. Un peronista que necesita de todos, no solo de los peronistas".