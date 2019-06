Se podría tomar como uno de los primeros cruces de campaña bonaerense aunque aun no haya comenzado ni sus candidatos han sido oficializados. Pero el precandidato a gobernador, Axel Kicillof, centró sus críticas en la deuda acumulada por el gobierno de María Eugenia Vidal.

"La gobernadora Vidal se jactó de 'recuperar el Fondo del Conurbano', pero esa plata no se usó en obras para las bonaerenses, (sino que) se terminó utilizando para pagar intereses de la deuda en dólares que tomó su gobierno", fue el comentario del exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Al cruce de esas declaraciones estuvo el titular de la cartera de Economía de Vidal, Hernán Lacunza, con especificaciones técnicas. "Entre 2015 y 2019 la deuda bonaerense aumentó USD 2.597 M. Menos de la mitad de los USD 7.070 M en obras. En asfalto para 2.800 km de rutas y 3.310 cuadras, 300 obras hidráulicas, 66 guardias de hospitales, 7.292 obras en escuelas, 3 plantas potabilizadoras, 234 centros de salud. La deuda va a financiar gastos corrientes? No. Porque desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente", explicó en su cuenta de Twitter el funcionario oficialista..

Y agregó: "Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras. La deuda bonaerense es el 9,3% del Producto Bruto. Es mucho? Es poco? Es menos que el 10,5% promedio del período 2003-15. Y este año baja al 8,5%".

