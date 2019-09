El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, señaló que continuarán con apelaciones en segunda instancia el fallo de la jueza Martina Forns que aplicó restricciones a las operaciones nocturnas en el aeropuerto de El Palomar.

Dietrich afirmó en diálogo con Radio Nacional que están "apelando a segunda instancia. Esta primera instancia es una aberración. Es un aeropuerto enorme, más grande que Aeroparque, que existe hace 100 años, donde funcionan aviones militares y civiles hace 60".

Por el momento el funcionario descartó que se vaya a solicitar el juicio político de la magistrada a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.

"El Palomar es una ciudad aeronáutica, hay escuelas aéreas, en las plazas hay aviones. Si hoy mandás un movilero a El Palomar y le preguntás a las personas si les molesta el ruido, 9 de 10 personas te van a decir que no les molesta. Voy al aeropuerto y los taxistas me dicen que por favor no se cierre porque la gente vive y trabaja del aeropuerto, hay más comercio, mejoró la zona", aseguró el ministro.

A partir de este jueves el aeropuerto "low cost" dejó de funcionar en la franja nocturna en el marco de una medida cautelar por la "perturbación del sueño" de vecinos a raíz de los ruidos de los aviones.